Modulhuse i Braga: bæredygtighed og lave priser i Minho!

Hvad er fordele og ulemper ved modulkonstruktioner?

Lad os starte med fordelene:

Attraktiv pris: Som vi forklarede i indledningen, får disse huse deres dele produceret på en fabrik og derefter samlet på stedet. Dette gør processen hurtigere og kræver mindre arbejdskraft, end der kræves til traditionelt byggeri. Desuden er modulhuse energieffektive, hvilket betyder, at du bruger meget mindre på regninger sidst på måneden. En anden merværdi vedrører det faktum, at bankerne allerede er begyndt at yde lån til opførelse af præfabrikerede bygninger, hvilket først er sket for nylig.

Hurtig konstruktion: Modulerne bygges på fabrikken på en standardiseret produktionslinje, så de er hurtigt klar, fordi de blandt andet ikke er afhængige af meteorologisk volatilitet. Når de er fremstillet, skal du blot tage modulerne hen til grunden og samle dem. Det vil sige, at de ankommer til stedet delvist bygget.

Nem tilpasning til fremtidige ændringer: Når vi køber et hus, ved vi ikke, hvad fremtiden bringer, og vi bliver måske nødt til at udvide det, fordi vi har brug for flere soveværelser, et kontor eller ethvert andet nyttigt rum. I et traditionelt byggeri kan en tilbygning være et kedeligt arbejde. I modulhuse er det meget enkelt: Du skal blot tilføje et modul til siderne eller toppen. Det er også muligt at flytte et modul til et andet sted, hvilket ændrer husets plantegning.

Bæredygtighed: Ideen om bæredygtighed er altid forbundet med modulopbyggede boliger. Ved at vide dette udforsker virksomheder denne facet og præsenterer meget interessante og innovative løsninger. Fabriksbyggeri genererer mindre affald, de anvendte materialer genanvendes og kan senere genbruges, husene er termisk godt isolerede og har systemer, der giver energibesparelser som LED eller solpaneler.

Og hvad er ulemperne?

Transportomkostninger: Transport af modulerne til grunden kan være meget dyrt. Alligevel vil de samlede omkostninger altid være lavere end ved at bygge et traditionelt hus. Inden du starter projektet, skal du spørge virksomheden i denne henseende for at regne ud og forstå, hvad der er mest givende for dig.

Mindre alsidige designs: Fabriksproduktion betyder, at der er færre designmuligheder. Ejere kan dog næsten altid tilpasse udseendet, og virksomheder har udvidet rækken af tilbud.

Indledende investering: Når du bygger et traditionelt hus, kan materialer købes afhængigt af arbejdets fremskridt. Ved præfabrikerede produkter er det kutyme, at virksomheder beder om forskud.

Nu hvor du er klar over de vigtigste fordele og ulemper ved modulopbyggede boliger, vil vi se på nogle virksomheder i Braga-distriktet, der er dedikeret til at bygge modulopbyggede boliger.

Lad os gå videre.