Præfabrikerede huse: reglerne, du bør kende, før du køber

Fordelene ved præfabrikerede boliger opvejer i sidste ende ulemperne.

Producenter maksimerer energieffektiviteten i boliger ved at bruge genbrugsmaterialer, installation af LED-belysning og installation af solpaneler. Disse tiltag giver dig mulighed for at spare energiforbrug for at producere vedvarende energi, der kan returneres til for eksempel elnettet.

Efter fremstillingen af præfabrikerede huse er afsluttet, sendes de modulære dele til det sted, hvor de skal samles. Modulhuse producerer ikke noget affald, da alt det nødvendige materiale til montering ankommer på stedet, forudinstalleret i moduldelene. Det er som at bygge et Lego-hus med den forskel, at alle brikkerne er designet efter dine ønsker og behov. Ud over den lette konstruktion og de energimæssige fordele, de tilbyder, bygges modulhuse næsten altid efter byggeforskrifter.