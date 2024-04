Sammenklappelige senge: Ideelle til at spare plads og have gæster!

Vægsenge er også kendt som Murphy senge. Navnet er til ære for skaberen William Lawrence Murphy, der søgte patentet omkring 1900. Historien fortæller, at William Murphy boede i en etværelses lejlighed i San Francisco. En dag forelskede han sig i en operasangerinde og besluttede, at han ville tage hende med hjem, men ifølge datidens moralkodeks var det ilde set for en dame at gå direkte ind på en mands værelse. For at løse problemet skabte Murphy dette system til at arrangere sengen mod væggen, den første model er naturligvis mere primitiv. En spændende historie, ikke? Mange af de største opfindelser opstår fra de mest uventede begivenheder.

Ideen hang fast, og Murphy-senge bliver fortsat primært brugt, og som vi allerede har fortalt dig, for at spare plads. I dag har disse senge ekstra funktioner såsom opbevaringsrum, belysning og i nogle tilfælde endda et skrivebord.

Og hvis du kan lide lykkelige slutninger, vil du blive glad for at vide, at William Murphy faktisk endte med at gifte sig med den kvinde, han ville imponere!