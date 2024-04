Sandwichpaneler: Hvad du skal vide, fordele, ulemper og tips

Sørg for, at din struktur er i stand til at modtage termoakustiske paneler, som vi allerede har nævnt. Hvis de installeres i strukturer med geometri eller modstand, der er uforenelig med sandwichpaneler, kan der opstå alvorlige og ubehagelige problemer.

Derfor anbefaler vi, at monteringen udføres af et professionelt team (entreprenør, bygherre eller tagspecialist).

Vær dog opmærksom på, at termoakustiske paneler skal monteres med maksimal afstand mellem understøtninger, for at kunne modstå vedligeholdelse og vindbelastninger uden at der opstår for stor deformation, og dette afhænger af flisens geometri og panelets størrelse. Overvej derfor, at for lave ejendomme (op til 12 m) skal den tilladte overbelastning holdes på omkring 150 kg/m².