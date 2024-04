23 billige, men effektive (og stilfulde!) havehegn

Privatlivets fred er vigtigt for dig, men at bruge mange penge på et hegn lyder ikke særlig sjovt, gør det?

Med det i tankerne ledte vi efter nogle løsninger for at finde ud af, hvordan man laver et billigt hegn i haven og som bruges af landskabsarkitekter. Dem opsummerer vi i denne artikel.

Hvis du har brug for at skabe grænser mellem din jord og dine naboers, ville det være endnu bedre, hvis du kan gøre det og have nogle penge tilovers i sidste ende.

Læs vores ideer til havehegn og vælg det bedste for dig.