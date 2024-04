10 boligforbedringer, der ikke kræver byggetilladelse

Før du tilføjer en anden etage, bør du konsultere kommunen, som giver retningslinjer for maksimumgrænser. Der er dog stadig detaljerede planer eller driftsenheder, der kan tilføje flere specificiteter til et givet område. Ydermere afhænger det hele af typen af byggeri, som kan være en grund eller en bygning i det historiske centrum.

Generelt vil vi anbefale dig at samle ejendomsregistreringspapirerne og gå til byrådet for at finde ud af, i hvilken zone bygningen eller grunden ligger. Derfra er der mange stier. Du skal muligvis kontakte andre enheder, før du starter projektet, eller du kan starte projektet for at indsende det til kommunen uden at skulle gå gennem andre enheder.