Sådan renser du fugt fra vægge, så det aldrig vender tilbage!

Hvis du stadig spekulerer på, hvad der får de mørke pletter til at dukke op på væggene, så forklarer vi det!

Vægskimmel er en svamp, der vokser på overflader og spredes gennem sporer. Disse sporer (små bolde, der er som frø af svampen) er til stede i luften, bæres af vinden og er meget modstandsdygtige over for varme og kulde, hvilket betyder, at der altid er et par millioner af dem i ethvert indendørs miljø. Disse sporer kan ikke ses med det blotte øje, undtagen når de er i meget stort antal, i form af støv.

Svampen i sig selv er generelt ikke giftig, men dens sporer kan forårsage de luftvejs- og hudsygdomme, som vi nævnte i indledningen. Men udover de helbredsskader, skader skimmelsvamp også alvorligt de overflader, den sætter sig på. Den vokser gennem hyfer, der trænger ind i overflader, og denne vækst ødelægger over tid belægninger af vægge og lofter og kan i sidste ende beskadige den permanent, hvis den er lavet af et følsomt materiale. Det, der oftest sker, er, at belægningerne bliver beskadigede, skaller, revner eller i det mindste pletter. Jo dybere skimmelvæksten når fra overfladen, jo større omfang er skaden og jo sværere bliver det at komme af med den. Og lad os være ærlige, lugten er virkelig ubehagelig!

Men for at der er skimmelsvamp i et hus, er det ikke nok, at der er sporer der, da vi allerede er klar over, at de er overalt. Der skal også være fugt, mad, behagelig temperatur og lidt direkte sollys. Hvad angår mad, er den tilfreds med byggematerialer, som vores huse er lavet af. Og luftfugtigheden opstår naturligt i opholdsrummene, og hvis ventilationen ikke er optimal, kondenserer den på overflader, hvorfor det er vigtigt og nødvendigt at åbne vinduer, når det er muligt at lufte ud i rummene.

Vægge, lofter og fodlister, især i mere fugtige rum, såsom badeværelset og køkkenet, er generelt koldere områder end den omgivende luft, hvilket får fugt til at aflejre sig der, til sidst infiltrere og dræne, hvilket giver et perfekt miljø for skimmelsvamp. Vi ved allerede, hvordan det er dannet. Nu vil homify hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du renser det selv!