5 moderne enplanshuse (med planer for endnu mere inspiration)

Som du kan se, er det et meget komplet hus med to soveværelser, et badeværelse og et integreret område med køkken, spisestue og stue. Enkelheden af dette projekt, som denne plan giver dig mulighed for at opfatte, viser tydeligt, at du ikke behøver mange kvadratmeter for at have alt i orden og i perfekt stand. Et lille hus , som alle ville elske at have på stranden eller på landet, nemt at bygge og meget smukt, og som også fungerer rigtig godt som T1-anlæg.