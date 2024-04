Hvordan fjerner man træorme fra gulve og skabe?

Synes du det er mærkeligt, at træet i dit hus afgiver små mængder savsmuld så fint, at det ligner støv? Har gamle træstykker, uanset om det er skabe eller gulvbelægning, små synlige huller? Dit hus har helt sikkert været mål for et angreb af træorme. Fra nu af er intet med spor af træ sikkert, så det er bedst at fjerne dette skadedyr så hurtigt som muligt.

Årsagen til forekomsten af dette skadedyr er ikke bundet til en enkelt kendsgerning, hvorfor det er vanskeligt med sikkerhed at afgøre de specifikke grunde, der får det til at angribe et bestemt hus. Vi ved dog, at de lever af fugt, hvilket er en af grundene til, at de dukker op. Så vær opmærksom på fugtpletter på væggene og lofterne i dit hjem og husk at åbne vinduerne ofte, så luften cirkulerer.

Men lad os se konkret på, hvordan vi i praksis skal handle for at bekæmpe disse skadedyr.