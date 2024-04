Hvad er Capoto-prisen (pris/m2)? 15 eksempler på Capoto-projekter

Det er kendt som capoto-systemet, men det tekniske navn er ETICS (External Thermal Insulation Composite System), som nogle gange kaldes EPS-systemet (Expanded Polystyrene).

Vidste du, at begrebet capoto trods alt er navnet på et mærke og ikke ligefrem selve systemet? Det er rigtigt, capoto er navnet på et mærke af termisk isolering udefra. Da det var et af de første mærker, der blev lanceret på det nationale marked, bruges dette udtryk ofte som et synonym for ekstern varmeisolering, selvom det teknisk set ikke er det mest korrekte.

Dette er et isoleringssystem til ydervægge. Den implementeres på facaden af en ny eller eksisterende bygning for at forbedre dens energiegenskaber. Der er en bred vifte af ETICS-systemer på markedet for at imødekomme nutidens forskellige energi- og klimabehov.

ETICS-systemer er den komplette løsning til udvendig facadeisolering. Komponenterne – isoleringslag og puds – er koordineret. Systemerne er velegnede til mange bygninger, så længe facaden kan ændres. De tillader meget effektiv termisk isolering. Her i artiklen vil vi præsentere dig for flere fordele og se på alt om dette utrolige system, som kan gøre hele forskellen i dit projekt.

Lad os gå videre til informationen såvel som billeder af fagfolk, der er registreret hos homify, som anvendte capoto på deres projekter.

Læs med!