10 ting, du bør fjerne fra dit værelse

Det kan være en svær vane at bryde, men videnskabelige undersøgelser har allerede påvist skadevirkningerne af at tage din smartphone med i seng. Vær opmærksom på, at denne enhed fungerer som en stimulans, og vi ender ofte med at bruge tid på Instagram, Facebook, e-mail og meget andet, hvilket udskyder vores søvn. For at undgå fristelsen, lad telefonen være i et andet rum. Hvis du absolut skal have den i nærheden, så sæt den på flytilstand, før du lægger den fra dig.