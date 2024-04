Lille hus til en lille pris: 50 m² for 40.000 €

Fleksible, prisbillige, individuelle – modulære præfabrikerede huse giver bygherrer uanede muligheder, når det kommer til at realisere deres helt eget drømmehus. Vi vil gerne give dig et eksempel i dag. Det kommer fra programmet for det sydafrikanske byggefirma Greenpods og giver sine beboere 50 kvadratmeter boligareal, som fremstår meget større takket være sofistikerede ideer, og hvor design, funktion og komfort kombineres for at skabe et moderne, feel-good hus i særklasse, som fås for under 40.000 euro.