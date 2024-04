Ved at integrere et badge på dit websted kan du fortælle kunderne om din homify-profil. Med et enkelt klik kan kunderne gennemse dine projekter, se anmeldelser og læse artikler, der har omtalt dit arbejde. Med en homify-profil kan du hurtigt og nemt opbygge tillid hos potentielle kunder. Du kan få mere at vide om, hvordan du integrerer et badge, ved at klikke på Her.

Badges (90 × 32)

Badges (130 × 28)